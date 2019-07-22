В Совфеде ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса

В Совфеде ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РБК назвала «шагами в опасном направлении» возможные санкции со стороны Украины за выдачу паспортов жителям Донбасса.

«Пагубная практика применения санкций не ведет к созиданию. Именно поэтому Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия «Слуга народа» должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией», — сказала сенатор.

Ковитиди добавила, что у Украины в настоящее время есть уникальный шанс — начать все с чистого лица. «Новый президент и новая Верховная рада получили высочайший уровень кредита доверия от украинцев, который необходимо реализовать в интересах граждан, в целях укрепления мира», — заметила она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти рассматривают возможность введения санкций из-за выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он заметил, что решение России выдавать жителям Донбасса паспорта является нарушением минских соглашений и спланированной провокацией.