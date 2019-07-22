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В Совфеде ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РБК назвала «шагами в опасном направлении» возможные санкции со стороны Украины за выдачу паспортов жителям Донбасса.

«Пагубная практика применения санкций не ведет к созиданию. Именно поэтому Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия «Слуга народа» должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией», — сказала сенатор.

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Ковитиди добавила, что у Украины в настоящее время есть уникальный шанс — начать все с чистого лица. «Новый президент и новая Верховная рада получили высочайший уровень кредита доверия от украинцев, который необходимо реализовать в интересах граждан, в целях укрепления мира», — заметила она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти рассматривают возможность введения санкций из-за выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он заметил, что решение России выдавать жителям Донбасса паспорта является нарушением минских соглашений и спланированной провокацией.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

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В июне в Раду был внесен законопроект об изъятии имущества у жителей Донбасса, получивших российские паспорта.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на российское гражданство в упрощенном порядке могут претендовать украинцы, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Начиная с апреля получить российский паспорт могли жители ДНР и ЛНР.

Теги: новости РБК, Мария Захарова, сенатор, Донбасс, паспорт
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