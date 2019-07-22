Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
«В отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, [температура] 36,6 вечером, 36,2 — утром. Пока все еще тяжелое [состояние]», — отметили в институте.
Чурикову госпитализировали 18 июля, после того как она упала на сцене театра «Русская песня» в Москве. Отмечалось, что актриса находится в хирургической реанимации в тяжелом состоянии. В НИИ имени Склифосовского 19 июля РБК сообщили, что Чуриковой стало лучше и ее перевели в обычную палату.