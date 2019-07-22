Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер 20 июля рассказал РБК, что у актрисы только ушибы, нет ни трещин, ни переломов костей. По прогнозам врачей, отметил Варшавер, через неделю Чурикова должна восстановиться.

Актриса известна ролями в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот», «Ширли-мырли» и других. В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР, она также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».