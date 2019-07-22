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Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.

«В отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, [температура] 36,6 вечером, 36,2 — утром. Пока все еще тяжелое [состояние]», — отметили в институте.

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Чурикову госпитализировали 18 июля, после того как она упала на сцене театра «Русская песня» в Москве. Отмечалось, что актриса находится в хирургической реанимации в тяжелом состоянии. В НИИ имени Склифосовского 19 июля РБК сообщили, что Чуриковой стало лучше и ее перевели в обычную палату.

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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер 20 июля рассказал РБК, что у актрисы только ушибы, нет ни трещин, ни переломов костей. По прогнозам врачей, отметил Варшавер, через неделю Чурикова должна восстановиться.

Актриса известна ролями в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот», «Ширли-мырли» и других. В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР, она также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: новости РБК, Инна Чурикова, НИИ Склифосовского
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