Состояние Инны Чуриковой улучшилось. Как сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского, ее из реанимации перевели в обычную палату.

«Сегодня в 11 утра ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести», — сказала сотрудница больницы.

Инна Чурикова попала в больницу после падения со сцены. Как рассказывали очевидцы, во время спектакля «Русская песня» она оступилась и упала с края. Первую помощь актрисе оказали зрители, после чего ее госпитализировали. В больницу она попала в тяжелом состоянии, ее поместили в хирургическую реанимацию.

Народная артистка СССР Инна Чурикова родилась в 1943 году в Белебее в Башкирии. В 1965 году она окончила театральное училище им. Щепкина. Она снималась в таких фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Ширли-мырли», «Начало», «Васса», и других, а также в сериалах «Идиот», «Мертвые души» и «В круге первом».