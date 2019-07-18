Инне Чуриковой вызвали скорую после падения на сцене в московском театре

Инне Чуриковой вызвали скорую после падения на сцене в московском театре

Актриса Инна Чурикова упала во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве. Об этом РБК сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Она упала во время спектакля, это было в театре «Русская песня». Сейчас ей занимаются врачи. К сожалению, о ее состоянии больше я ничего не знаю пока», — сказал он.

Муж актрисы режиссер Глеб Панфилов добавил ТАСС, что пока не известно, понадобится ли ей госпитализация. По его словам, актрисе вызвали скорую помощь.

Впоследствии актер Александр Михайлов, который играл в спектакле с Чуриковой, рассказал агентству, что ее госпитализировали. «Мы сумели закончить спектакль. Сейчас Чурикова госпитализирована», — отметил он.

Народная артистка СССР Инна Чурикова родилась в 1943 году в Белебее в Башкирии. В 1965 году она окончила театральное училище им. Щепкина.