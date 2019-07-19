Зрительница сообщила подробности падения Чуриковой со сцены театра

Зрительница спектакля «Русская песня» Анна Душутина рассказала подробности инцидента, после которого была госпитализирована актриса Инна Чурикова, передает «Звезда». По ее словам, первую помощь ей оказали зрители.

Актриса оступилась и упала со сцены в самом конце спектакля. «Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли ее. Она даже ничего не успела сообразить. На руках актрису донесли до кулис», — сказала Душутина.

По ее словам, работники театра не отреагировали на случившееся. В зале была врач, она пошла за кулисы, чтобы оказать первую помощь. «В зале была женщина-врач, которая бросилась за кулисы, чтобы оказать помощь. Скорую помощь мы не видели», — рассказала она. Душутина добавила, что спектакль не был завершен.

Чуриковой вызвали скорую помощь вечером 18 июля, ее госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Актер Александр Михайлов, который играл с ней в спектакле, отмечал, что они успели закончить спектакль. Позже врачи сообщили, что Чурикова находится в хирургической реанимации в тяжелом состоянии.