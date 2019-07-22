СМИ узнали о планах ЕК выдать помощь Ирландии из-за выхода Британии из ЕС

Еврокомиссия готовит пакет помощи, предназначенный для Ирландии в качестве компенсации за экономические потери от выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата в ЕС.

По словам собеседника издания, пакет помощи должен компенсировать экономические потери Ирландии в случае любого потрясения в сфере торговли. Точная сумма возможной финансовой поддержки не называется. При этом источник издания отметил, что ЕС готов потратить на эти нужны любую сумму.

Великобритания и Евросоюз в апреле текущего года согласовали отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года. В мае премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подала заявление об отставке с поста главы Консервативной партии. Она заявляла, что продолжит исполнять обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Как сообщала в июне The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в том случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до действующей даты Brexit.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года.