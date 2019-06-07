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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали о возможности Евросоюза поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в том случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до действующей даты Brexit — 31 октября. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе.

Отмечается, что по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить Великобритании отсрочку на более длительный срок. «Мы не хотим этого, однако собираемся предоставить им [Великобритании] новую отсрочку. В конце концов, никто не хочет, чтобы его считали тем, кто выдергивает вилку», — приводит издание слова собеседника. 

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По данным The Times, европейские правительства разделяют мнение главы МИД Великобритании Джереми Ханта о том, что решение о выходе страны из ЕС без сделки станет «политическим самоубийством» для главы кабинета министров.

«Вероятно, в парламенте не наберется большинства, кто поддержит [выход страны из ЕС без сделки], и правительство будет расформировано. А новое правительство попросит народ вновь принять решение. Оно распорядится провести второй референдум», — пояснил собеседник издания.

Источник в Евросоюзе пояснил изданию, что большинство правительств стран ЕС рассчитывают на выход Великобритании из ЕС до июня 2020 года, так как до 2021 года Евросоюз должен окончательно принять семилетний план бюджетных расходов.

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Великобритания и Евросоюз согласовали отсрочку Brexit в апреле текущего года. 

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% подданных. Предполагалось, что соединенное королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако эти сроки были сдвинуты.

Теги: Brexit, Евросоюз, отсрочка
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