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Минск и Москва договорились к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки

Белоруссия и Россия договорились к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки. Соответствующее законодательство планируется подготовить к 2020 году, сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Мы (совместная группа по интеграции — ред. РБК) выработали общие подходы ко всей работе. Это дорожная карта к ноябрю [нынешнего года], унифицированное законодательство к середине следующего года, это запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились», — отметил Крутой.

По словам министра, речь идет не только о единых рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельскохозяйственных, а также транспортных рынках. Крутой считает, что смысл заключается в том, чтобы предприятие, зарегистрированное в России или Белоруссии, функционировало на основе правил единого администрирования, систем контроля и интегрированных информационных систем.

Общество
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18 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в рамках Форума регионов Белоруссии и России, в ходе которой лидеры государств обсудили развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях. Говоря о дальнейшем развитии двусторонних отношений, Путин отметил, что Россия и Белоруссия намерены выбрать приемлемые пути развития в рамках союзного государства.

Александр Лукашенко в январе текущего года заявлял, что поддерживает введение единой валюты, однако он отмечал, что это должен быть не белорусский или российский рубль. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в марте отмечал, что конкретики в вопросе перехода к единой валюте нет.

Теги: Белоруссия, Союзное государство
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