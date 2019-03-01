Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о единой валюте с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждать общую валюту для России и Белоруссии можно в рамках создания Союзного государства

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Вопрос возможного введения общей валюты России и Белоруссии может обсуждаться в контексте создания Союзного государства, однако какой-либо конкретики в этом вопросе на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Определенные действия, в том числе общая валюта, — это то, что прописано в имеющихся документах между нами (между Россией и Белоруссией. — РБК), — отметил Песков. — Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства». Он пояснил, что обсуждение должно идти так, как это прописано в договорах между двумя странами.

Песков также напомнил, что для обсуждения таких вопросов есть соответствующие рабочие группы.

О возможности создания общей для двух стран валюты в пятницу в очередной раз высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что Минск не против этого.