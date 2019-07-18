Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».

Матвиенко так ответила на слова председателя верхней палаты парламента (Совета Республики) Михаила Мясникова. Как передает БелТА, он сказал, что конкретные решения по отмене роуминга будут приняты 2 августа на встрече сторон в Полоцке.

По словам Матвиенко, Россия готова к отмене, тогда как «белорусская сторона боится выпадающих доходов». При этом Матвиенко сослалась на слова посла Белоруссии в России Владимира Семашко и сообщила, что «до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен». Она также попросила белорусскую сторону ускорить этот процесс.

Как отмечал зампредседателя Совфеда Юрий Воробьев, окончательное решение по отмене роуминга «связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей».