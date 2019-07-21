Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду

Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду

Не все избирательные участки на Украине открылись к началу голосования. Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией

Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС

Украинская полиция и Комитет избирателей Украины отчитались о первых нарушениях на проходящих в воскресенье выборах в Верховную раду.

К 10 утра все еще не открылись два участка в Черниговской области, сообщило МВД Украины. На этих участках не завершена передача избирательной документации.

В общей сложности в полицию поступило 218 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. «Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67», — отмечает полиция.

Кроме того, поступали сообщения о препятствовании осуществлению избирательного права, конфликтах на участках, повреждении имущества и два сообщения о подкупе избирателей.