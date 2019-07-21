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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Политика ,  
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Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду
Не все избирательные участки на Украине открылись к началу голосования. Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией
Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС

Украинская полиция и Комитет избирателей Украины отчитались о первых нарушениях на проходящих в воскресенье выборах в Верховную раду.

К 10 утра все еще не открылись два участка в Черниговской области, сообщило МВД Украины. На этих участках не завершена передача избирательной документации.

В общей сложности в полицию поступило 218 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. «Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67», — отмечает полиция.

Кроме того, поступали сообщения о препятствовании осуществлению избирательного права, конфликтах на участках, повреждении имущества и два сообщения о подкупе избирателей.

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Ко времени открытия избирательных участков — 8:00 утра — не работали восемь из них, сообщил глава украинской Нацполиции Сергей Князев, передает УНИАН. По его словам, два участка, расположенные в Черниговской области, не смогли открыться «из-за спора среди членов комиссии». «То есть это политические, а не полицейские вопросы», — пояснил он.

Он также сообщил, что в Донецкой области на одном из участков был переизбран председатель, председатель одного из участков в Житомирской области опоздал к открытию, а в Николаевской области не успели напечатать бюллетени. Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой добавил, что еще 16 участков по Украине начали работу с опозданием.

Все избирательные участки на Украине открылись к 11 утра, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Интерфакс Украина». По ее словам, с нарушениями в итоге открылись 27 избирательных участков. К 11 часам все избирательные участки открыты и работают в штатном режиме, подтвердил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве.

О незаконной агитации в день выборов и в день тишины, а также о задержках в начале работе участков сообщал также Комитет избирателей Украины (КИУ). По оценке наблюдателей организации, материалы незаконной агитации размещали сторонники партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Аграрная партия Украины», «Свобода», «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и ряда кандидатов в одномандатных округах.

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КИУ сообщает также «об элементах скрытой агитации» на избирательных участках: в одном из сел в Хмельницкой области члены избирательной комиссии к одежде прикрепили «значки с изображением подсолнечника, который является элементом символики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а наблюдатели от партии «Слуга народа» частно надевают «брендированные зеленые футболки, соответствующие партийным цветам этой политической силы», отмечается в сообщении организации.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят парламентские выборы. Для попадания в парламент по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а одномандатникам — получить относительное большинство голосов в своем округе.

Автор: Наталья Демченко
Теги: нарушения, Выборы, Верховная рада
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