Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду

Ко времени открытия избирательных участков — 8:00 утра — не работали восемь из них, сообщил глава украинской Нацполиции Сергей Князев, передает УНИАН. По его словам, два участка, расположенные в Черниговской области, не смогли открыться «из-за спора среди членов комиссии». «То есть это политические, а не полицейские вопросы», — пояснил он.
Он также сообщил, что в Донецкой области на одном из участков был переизбран председатель, председатель одного из участков в Житомирской области опоздал к открытию, а в Николаевской области не успели напечатать бюллетени. Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой добавил, что еще 16 участков по Украине начали работу с опозданием.
Все избирательные участки на Украине открылись к 11 утра, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Интерфакс Украина». По ее словам, с нарушениями в итоге открылись 27 избирательных участков. К 11 часам все избирательные участки открыты и работают в штатном режиме, подтвердил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве.
О незаконной агитации в день выборов и в день тишины, а также о задержках в начале работе участков сообщал также Комитет избирателей Украины (КИУ). По оценке наблюдателей организации, материалы незаконной агитации размещали сторонники партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Аграрная партия Украины», «Свобода», «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и ряда кандидатов в одномандатных округах.
КИУ сообщает также «об элементах скрытой агитации» на избирательных участках: в одном из сел в Хмельницкой области члены избирательной комиссии к одежде прикрепили «значки с изображением подсолнечника, который является элементом символики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а наблюдатели от партии «Слуга народа» частно надевают «брендированные зеленые футболки, соответствующие партийным цветам этой политической силы», отмечается в сообщении организации.
В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят парламентские выборы. Для попадания в парламент по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а одномандатникам — получить относительное большинство голосов в своем округе.