В штабе сообщили о гибели двух украинских военных недалеко от Счастья

В штабе сообщили о гибели двух украинских военных недалеко от Счастья

В районе города Счастье в Луганской области украинские военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным штаба, инцидент произошел 21 июля около 08:25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта. В результате взрыва два бойца ВСУ скончались на месте. Еще двое военнослужащих получили ранения, их госпитализировали в городскую больницу. Уточняется, что военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном «диверсионно-разведывательной группой противника».

Ранее украинские силовики сообщили, что зафиксировали 26 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, 12 из них с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. По данным ООС, ополченцы «26 раз нарушили режим прекращения огня».

17 июля представители трехсторонней контактной группы в Минске договорились о прекращении огня с 21 июля. Предыдущий режим прекращения огня был введен 8 марта, группа согласовала его в режиме видеоконференции.

7 июня Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях. Из-за обстрела автомобиля с украинскими военными в районе села Гранитное президент страны Владимир Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе.