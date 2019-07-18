Контактная группа договорилась о новом разведении сил в Донбассе

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе. Об этом заявил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный, сообщает УНН.

«Достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться подобные работы по организации разведения живой силы для того, чтобы дать возможность людям коммуницировать», — сказал он.

Также Бессмертный добавил, что на встрече обсуждался вопрос прекращения дальнейшего минирования, чтобы снизить угрозу для гражданского населения.

Кроме того, на заседании было заключено бессрочное соглашение о прекращении огня в Донбассе, которое начнется в ночь на 22 июля.