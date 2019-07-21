Суд отклонил иск связанного с Пригожиным издания к Facebook

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,06 +0,25 EUR Бирж. 70,68 -0,12 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,62 62,90 EUR Нал. 71,35 70,67 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1214 -0,0059 BTC/USD Бирж. 10 581,00 -160,00 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Общество, 09:25 В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы Общество, 09:16 Суд отклонил иск связанного с Пригожиным издания к Facebook Технологии и медиа, 08:40 Панама распорядилась снять флаг страны с задержанного Ираном танкера Политика, 08:14 На Украине начались выборы в Верховную раду Политика, 08:01 Парламентские выборы на Украине. Что важно знать Политика, 08:00 СМИ сообщили о росте популярности нового вида туризма в России Общество, 07:22 «Бавария» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов Спорт, 06:51 СМИ узнали об изучении MI-6 версии причастности России к захвату танкера Политика, 06:49 В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек Общество, 06:18 Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ Политика, 06:17 МЧС уточнило число пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области Общество, 05:40 Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри Политика, 05:22 Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время Технологии и медиа, 04:55
Технологии и медиа ,  
0 
Суд отклонил иск связанного с Пригожиным издания к Facebook

Калифорнийский суд отказал отказал российскому онлайн-СМИ «Федеральное информационное агентство» (ФАН), которое источники РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в иске к Facebook. Об этом пишет Daily Beast, цитируя материалы дела.

Иск от имени ФАН и руководителя издания Евгения Зубарева был подан в ноябре прошлого года из-за блокировки страницы издания в Facebook. Издание утверждает, что соцсеть не уведомила о причинах своего решения, и считает блокировку политически мотивированной.

Технологии и медиа
Связанное с Пригожиным издание подало в суд на Facebook

Юристы издания в иске обвинили Facebook в нарушении законодательных норм США, в том числе прописанного в Конституции права на свободу слова. Суд в ответе указал, что поправка о свободе слова не распространяется на частные лица и корпорации. У ФАН есть 30 дней на обжалование решения. Само издание опубликовало материал, в котором говорилось, что американский суд попросил его «скорректировать иск», однако впоследствии удалило публикацию из публичного доступа.

На фоне блокировки весной прошлого года ФАН и других изданий, предположительно связанных с Пригожиным, Facebook отчитался об удалении сотен аккаунтов и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей», которые якобы закупали политическую рекламу.

Теги: Евгений Пригожин, Судебный иск, «Фабрика троллей»
Материалы по теме
Семь главных фактов из расследования РБК про «фабрику медиа»
Технологии и медиа
Издания «фабрики медиа» заявили о блокировке своего Facebook
Общество
Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» посты и группы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter