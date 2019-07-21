Суд отклонил иск связанного с Пригожиным издания к Facebook

Калифорнийский суд отказал отказал российскому онлайн-СМИ «Федеральное информационное агентство» (ФАН), которое источники РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в иске к Facebook. Об этом пишет Daily Beast, цитируя материалы дела.

Иск от имени ФАН и руководителя издания Евгения Зубарева был подан в ноябре прошлого года из-за блокировки страницы издания в Facebook. Издание утверждает, что соцсеть не уведомила о причинах своего решения, и считает блокировку политически мотивированной.

Юристы издания в иске обвинили Facebook в нарушении законодательных норм США, в том числе прописанного в Конституции права на свободу слова. Суд в ответе указал, что поправка о свободе слова не распространяется на частные лица и корпорации. У ФАН есть 30 дней на обжалование решения. Само издание опубликовало материал, в котором говорилось, что американский суд попросил его «скорректировать иск», однако впоследствии удалило публикацию из публичного доступа.

На фоне блокировки весной прошлого года ФАН и других изданий, предположительно связанных с Пригожиным, Facebook отчитался об удалении сотен аккаунтов и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей», которые якобы закупали политическую рекламу.