СМИ сообщили о новом виде туризма в России

В России появился новый вид туризма — bleisure-путешествия, которые совмещают в себе деловую поездку и отдых. Об этом «Российской газете» сообщили в агентстве делового туризма «Аэроклуб». Сотрудник, который отправляется в командировку, по собственной инициативе продлевает пребывание в городе, куда прибыл по работе.

По данным агентства, за последние пять лет спрос на подобные путешествия вырос более чем на 40%. Эксперты считают, что рост популярности связан, в том числе, с концентрацией на рынке труда миллениалов — городских жителей, родившихся после 1981 года. Они стремятся к изучению новых мест и расширению горизонтов, а также склонны к тому, чтобы объединять работу с личной жизнью, отмечают эксперты.

Помимо этого, пишет газета, многие зарубежные корпорации, работающие в России, постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что позволяет им поддерживать баланс между личной жизнью и работой.

Согласно исследованию «Аэроклуба», чаще всего командировки по стране продлевают представители добывающей промышленности и энергетики. Самые популярные города для деловых путешественников в России — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск, а за рубежом — Алматы, Мадрид, Париж, и Шанхай.