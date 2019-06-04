Эксперты назвали препятствия для попадания Москвы в топ-10 столиц туризма

Потенциальные туристы отказываются от поездок в Москву из-за дороговизны и небезопасности. Эксперты считают эти причины предубеждениями и говорят, что столица может войти в топ-10 городов по темпам роста турпотока к 2025 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты консалтинговой компании BCG опросили людей, никогда не посещавших Москву, и узнали у них, почему они не рассматривают столицу России в качестве направления поездки. С результатами исследования ознакомился РБК.

Те, кто не планирует посещать Москву, заявили, что в столице слишком дорого и небезопасно, указали на «негативный геополитический образ» и сложности с получением российской визы, а также пожаловались на проблему языкового барьера.

В опросе приняли участие 3500 туристов и 70 представителей бизнеса и экспертного сообщества. BCG не указывает, сколько из них, назвали ту или иную причину для отказа от поездки в Москву.

В BCG разделили эти причины на предубеждения и структурные барьеры. К предубеждениям эксперты отнесли отказы от поездки из-за безопасности, дороговизны и слишком длительного перелета.

Москва обходит Нью-Йорк, Париж, Лондон, Рим и Барселону в рейтинге безопасности городов от Numbeo, а средняя цена бюджетного туристического пребывания (с учетом проживаний, питания и развлечений) в российской столице ниже, чем в аналогичных городах.