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Эксперты назвали препятствия для попадания Москвы в топ-10 столиц туризма
Потенциальные туристы отказываются от поездок в Москву из-за дороговизны и небезопасности. Эксперты считают эти причины предубеждениями и говорят, что столица может войти в топ-10 городов по темпам роста турпотока к 2025 году
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты консалтинговой компании BCG опросили людей, никогда не посещавших Москву, и узнали у них, почему они не рассматривают столицу России в качестве направления поездки. С результатами исследования ознакомился РБК.

Те, кто не планирует посещать Москву, заявили, что в столице слишком дорого и небезопасно, указали на «негативный геополитический образ» и сложности с получением российской визы, а также пожаловались на проблему языкового барьера.

В опросе приняли участие 3500 туристов и 70 представителей бизнеса и экспертного сообщества. BCG не указывает, сколько из них, назвали ту или иную причину для отказа от поездки в Москву.

В BCG разделили эти причины на предубеждения и структурные барьеры. К предубеждениям эксперты отнесли отказы от поездки из-за безопасности, дороговизны и слишком длительного перелета.

Москва обходит Нью-Йорк, Париж, Лондон, Рим и Барселону в рейтинге безопасности городов от Numbeo, а средняя цена бюджетного туристического пребывания (с учетом проживаний, питания и развлечений) в российской столице ниже, чем в аналогичных городах.

«Три оставшиеся причины, препятствующие поездке в Москву, носят структурный характер — это «негативный образ», «сложность получения визы» и «наличие языкового барьера», — заявили в BCG.

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Негативный геополитический образ эксперты связывают с недостаточной информированностью туристов. В BCG отметили, что Москва не представлена во многих профильных рейтингах и обзорах лучших направлений для путешествий. «Потенциальные туристы формируют образ исходя из имеющихся у них стереотипов о России» — считают в BCG.

Эксперты считают, что получение российской визы — дорогостоящий и трудоемкий процесс. Проблемам виз посвящены 12% связанных с Москвой публикаций на TripAdvisor (исследовались 10 тыс. постов за 2016-2018 годы).

Языковой барьер проявляется в невозможности туристами использовать общественную навигацию на кириллице. В BCG отметили, что в области навигации Москва добилась улучшений и некоторые надписи на указателях стали дублировать, а в метро появились аудиообъявления на английском. При этом, пишут эксперты, структурные проблемы сохраняются — стандартов транслитерации и перевода нет, а корректировкой надписей зачастую занимаются разные операторы.

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В BCG считают, что к 2025 году Москва может войти в десятку мировых «городов-чемпионов» по темпам роста турпотока, вклад туризма в экономику города может вырасти до 6-8%, а выручка столицы — до 1,5 трлн руб. «Это станет возможно в том случае, если город предпримет комплекс мер, критически важных для привлечения туристов и улучшения их клиентского опыта: это продвижение города на целевых рынках, повышение доступности для туристов и улучшение качества сервиса», — добавили эксперты.

Кроме того, для продвижения города на целевых рынках в BCG советует разработать комплексную стратегию развития туризма и систему мониторинга. Для продвиженя города необходимо создать специализированное агентство, которое будет заниматься маркетингом, пишут в BCG.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Москва, Туризм
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