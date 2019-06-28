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Гостевым домам в селах предложили присваивать звезды как отелям
В правительство России поступило предложение создать систему классификации гостевых домов в сельской местности. По замыслу авторов идеи, аналог звезд для гостиниц повысит доверие к агротуризму и поможет удержать людей на селе
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев 25 июня направил вице-премьеру Алексею Гордееву предложения, направленные на развитие сельского туризма. Депутат, в частности, предлагает разработать Национальный классификатор объектов размещения в сельской местности, чтобы владельцы гостевых домов в деревне смогли получить аккредитацию по аналогии с городскими отелями. К разработке такого классификатора Зубарев предлагает привлечь Ростуризм и Минкультуры.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что обращение депутата получено, уточнив, что оно находится в департаменте агропромышленного комплекса правительства. В Минкультуры переадресовали вопросы в Минэкономразвития, к компетенции которого с осени 2018 года относится развитие туризма. В Минэкономразвития обращение Зубарева не поступало. В Ростуризме на запрос не ответили.

Национальный классификатор объектов размещения в сельской местности нужен для унификации и учета «внекатегорийных гостиниц» — сельских хижин и гостевых домов, указывает в своем письме Зубарев. Сколько таких объектов сегодня в российской глубинке, точно не известно, но, по экспертным оценкам, их насчитывается от 1,5 до 4 тыс., рассказал РБК соавтор инициативы, член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров. По его словам, в Европе в сельской местности около 600 тыс. объектов размещения для туристов. Отсутствие ясного представления об уровне комфорта и услугах, который могут получить постояльцы в таких домах, по мнению Прохорова, негативно влияет на развитие агротуризма в России.

С 2019 года, согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», обязательную классификацию проходят отели и гостиницы: в зависимости от комфорта, удобств и других параметров им присваивают от одной до пяти «звезд». От идеи вводить аналогичную систему для других объектов размещения, например для хостелов, власти отказались. В сельской местности средства размещения классифицируются «в общем порядке» согласно постановлению правительства «Об утверждении положения о классификации гостиниц», уточнил представитель Минэкономразвития.

Оценивать сельские гостевые дома и фермы Прохоров предлагает «всем понятными символами» — например, «земляникой», «мельницами» или «березами». В Италии, Швейцарии и других альпийских странах, напоминает Зубарев, принята пятиуровневая система классификации фермерских туристских хозяйств, которая обозначается «цветками» и «кружками с пивом», в Испании — трехуровневая «оливками», в Польше — «аистами», в Белоруссии — «петухами». В отдельных регионах России, например в Калининградской области, такая практика тоже есть, но это скорее единичные случаи, указывает депутат.

Агротуризм — относительно новый для России сегмент туриндустрии. Этот вид туризма перспективен, но обсуждений тут пока больше, чем турпотока, поскольку даже не утверждено определение и содержание этой отрасли, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Понятие «сельского туризма» или «агротуризма» депутаты предложили закрепить в законодательстве только в апреле этого года: под ним подразумеваются временные выезды граждан России и иностранцев «к отечественному товаропроизводителю, занимающемуся сельским туризмом».

Во многих регионах, например, в Томской и Калужской областях, а также в Алтайском крае на агротуризм возлагают большие надежды, продолжает Ломидзе. По ее мнению, этот продукт может быть интересен иностранцам, хотя «многомиллионных потоков на каждом отдельно взятом объекте, конечно, не будет». Развитие сельского туризма поможет сохранить людей «на селе», пишет вице-премьеру Зубарев.

Минэкономразвития поддерживает идеи по развитию сельского и агротуризма, в том числе законодательное закрепление данного вида туризма в понятийно-терминологическом аппарате и определение подходов к формированию турпродукта и его продвижению, уточнил представитель министерства.

Авторы: Владимир Дергачев, Елена Сухорукова
Теги: депутаты, сельский туризм, отели
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