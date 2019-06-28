Гостевым домам в селах предложили присваивать звезды как отелям

В правительство России поступило предложение создать систему классификации гостевых домов в сельской местности. По замыслу авторов идеи, аналог звезд для гостиниц повысит доверие к агротуризму и поможет удержать людей на селе

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев 25 июня направил вице-премьеру Алексею Гордееву предложения, направленные на развитие сельского туризма. Депутат, в частности, предлагает разработать Национальный классификатор объектов размещения в сельской местности, чтобы владельцы гостевых домов в деревне смогли получить аккредитацию по аналогии с городскими отелями. К разработке такого классификатора Зубарев предлагает привлечь Ростуризм и Минкультуры.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что обращение депутата получено, уточнив, что оно находится в департаменте агропромышленного комплекса правительства. В Минкультуры переадресовали вопросы в Минэкономразвития, к компетенции которого с осени 2018 года относится развитие туризма. В Минэкономразвития обращение Зубарева не поступало. В Ростуризме на запрос не ответили.

Национальный классификатор объектов размещения в сельской местности нужен для унификации и учета «внекатегорийных гостиниц» — сельских хижин и гостевых домов, указывает в своем письме Зубарев. Сколько таких объектов сегодня в российской глубинке, точно не известно, но, по экспертным оценкам, их насчитывается от 1,5 до 4 тыс., рассказал РБК соавтор инициативы, член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров. По его словам, в Европе в сельской местности около 600 тыс. объектов размещения для туристов. Отсутствие ясного представления об уровне комфорта и услугах, который могут получить постояльцы в таких домах, по мнению Прохорова, негативно влияет на развитие агротуризма в России.

С 2019 года, согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», обязательную классификацию проходят отели и гостиницы: в зависимости от комфорта, удобств и других параметров им присваивают от одной до пяти «звезд». От идеи вводить аналогичную систему для других объектов размещения, например для хостелов, власти отказались. В сельской местности средства размещения классифицируются «в общем порядке» согласно постановлению правительства «Об утверждении положения о классификации гостиниц», уточнил представитель Минэкономразвития.

Оценивать сельские гостевые дома и фермы Прохоров предлагает «всем понятными символами» — например, «земляникой», «мельницами» или «березами». В Италии, Швейцарии и других альпийских странах, напоминает Зубарев, принята пятиуровневая система классификации фермерских туристских хозяйств, которая обозначается «цветками» и «кружками с пивом», в Испании — трехуровневая «оливками», в Польше — «аистами», в Белоруссии — «петухами». В отдельных регионах России, например в Калининградской области, такая практика тоже есть, но это скорее единичные случаи, указывает депутат.