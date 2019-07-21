Рябков сообщил о встрече с Мадуро в Каракасе

Рябков сообщил о встрече с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, передает «РИА Новости». По словам дипломата, он также встретился с вице-президентом республики Делси Родригес.

Рябков заявил, что обсудил на консультациях развитие двустороннего сотрудничества и торговли. «В частности, идеи, как расширить присутствие российских компаний здесь, производство в различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды», — отметил замглавы МИДа.

По итогам переговоров дипломат также заявил о готовности Москвы оказать поддержку правительству Венесуэлы во главе с Мадуро. «Мы старались с нашей стороны подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой непоколебимо», — добавил он (цитата по ТАСС).

Визит замглавы российского МИДа в Каракас проходит с 20 по 22 июля.