Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Все участники попытки третьего по счету переворота в Венесуэле задержаны. Об этом в эфире государственного телевидения заявил президент страны Николас Малуро, сообщает Noticias.

«Мы раскрыли, разрушили и захватили террористическую группу, которая хотела совершить атаку против венесуэльского общества и демократии», — сказал он, не уточнив число задержанных.

По словам венесуэльского лидера, попытку свергнуть правительство организовала оппозиция страны в координации с президентом Колумбии Иваном Дуке и Белым домом США, передает Panorama. Как утверждает Мадуро, у властей есть «более 56 часов записей» переговоров организаторов с участием отставных военных и полицейских, «которые хотят прийти к власти путем кровопролития и убийства».

В свою очередь лидер оппозиции Венесуэлы, председатель национальной ассамблеи отверг причастность к попытке переворота. Кроме того, он сообщил, что в Каракасе группа вооруженных людей попыталась захватить двух его сотрудников и доставить в Управление военной контрразведки страны.