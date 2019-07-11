В военных учениях Венесуэлы будет участвовать военная техника из России

В военных учениях Венесуэлы будет участвовать военная техника из России

В военных учениях Венесуэлы будет задействована техника российского производства, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам, сообщает ТАСС.

«По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, — это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться», — пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.

Замглавы МИД отметил, что не знает, есть ли на вооружении Венесуэлы техника производства других стран. «Но в значительной мере армия [республики] оснащена нашим оружием», — сказал он.

Согласно данным открытых источников, на вооружении венесуэльских ВВС, помимо российских Су-30МКИ остаются американские истребители Lockheed F-16A. Также в соединениях ВВС присутствуют транспортные и учебные самолеты производства США, Бразилии, Франции, Китая. В числе танков, стоящих на вооружении сухопутных сил страны, есть французские AMX-30V и AMX-13, британские Scorpion 90FV-101. Основную часть бронетанковых сил страны составляют Т-72 советского производства.

О проведении военных учений президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 5 июля, во время военного парада, посвященного празднованию Дня независимости страны. «Мы собираемся провести военные учения по защите Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ нашей страны», — объявил Мадуро.