В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море. Запись опубликована в Instagram общественной организации Free Russian Whales («Свободу косаткам и белухам»).

https://www.instagram.com/p/BzOm3NfHtGh/

На видео видно, как две косатки плавают рядом друг с другом, ныряют и всплывают обратно. По мнению зоозащитников, такое поведение животных не является «нормальным». «Поведение косаток на этом видео нельзя назвать нормальным. Это не радость, это стресс», — отмечается в подписи. Кроме того, одна из косаток заваливается на бок, что может говорить о миопатии мышц после транспортировки, отметили зоозащитники.

Ученые НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), напротив, отметили, что реакция косаток свидетельствует о том, что они ликуют.

«Они двигались синхронно, вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованны и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы», — сказал пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов (цитата по «РИА Новости»).