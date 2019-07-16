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Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Вторую группу приморских косаток привезли к побережью для выпуска на волю

Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили к побережью Охотского моря, где их выпустят на волю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя РПК «Восточное», на базе которого перегружают животных.

По его словам в четверг, 11 июля, вторую группу косаток вывезли из бухты Средняя в Приморском крае к месту выпуска — мыс Перовского в Хабаровском крае.

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К мысу привезли трех косаток, младшей из которых пять лет. Крупной самке и самцу — около девяти-десяти лет. В Хабаровске их перегрузили на судно и отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка. Там животных переместили в автомобили и повезли к месту выпуска. Собеседник отметил, что последняя машина уже прибыла в конечный пункт.

Первую группу животных из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море 27 июня. Двух косаток и шесть белух оснастили спутниковыми метками. Позднее они были замечены в районе Шантарских островов.

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О «китовой тюрьме» в бухте Средняя стало известно в прошлом году. Белухи и косатки, незаконно выловленные компаниями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», предназначались для перепродажи в китайские океанариумы.

Теги: косатка, Хабаровский край
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