Вторую группу приморских косаток привезли к побережью для выпуска на волю

Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили к побережью Охотского моря, где их выпустят на волю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя РПК «Восточное», на базе которого перегружают животных.

По его словам в четверг, 11 июля, вторую группу косаток вывезли из бухты Средняя в Приморском крае к месту выпуска — мыс Перовского в Хабаровском крае.

К мысу привезли трех косаток, младшей из которых пять лет. Крупной самке и самцу — около девяти-десяти лет. В Хабаровске их перегрузили на судно и отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка. Там животных переместили в автомобили и повезли к месту выпуска. Собеседник отметил, что последняя машина уже прибыла в конечный пункт.

Первую группу животных из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море 27 июня. Двух косаток и шесть белух оснастили спутниковыми метками. Позднее они были замечены в районе Шантарских островов.