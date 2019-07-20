В Киеве полиция завела 38 дел из-за нарушений перед выборами в Раду

В Киеве полиция завела 38 дел из-за нарушений перед выборами в Раду

Полиция в Киеве зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства и завела 38 уголовных дел из-за нарушений в преддверии парламентских выборов на Украине, которые назначены на 21 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе предвыборной кампании большинство нарушений связано с незаконной агитацией — зафиксировано 354 случая. Также полиция выявила 51 случай возможного подкупа избирателей, 41 случай хулиганства, 40 случаев конфликта, 16 случаев препятствования избирательному праву и девять случаев повреждения имущества.

Расследование уголовных дел ведется по нескольким статьям. Семь из них — по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь — по ст. 296 (хулиганство), три — по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два — по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после инаугурации в мае распустил Раду и подписал указ о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Юридическим основанием для роспуска Рады он назвал то, что с февраля 2016 года в парламенте не было коалиции.

Как показал опрос, среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду, лидирует «Слуга народа» Владимира Зеленского.