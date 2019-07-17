Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского Института анализа и прогнозирования.

Согласно результатам исследования, на внеочередных выборах в парламент проходят четыре партии. 42,2% избирателей готовы отдать голоса за партию «Слуга народа». За «Оппозиционную платформу — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 15,1%. 9,8% респондентов поддерживают партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко, 8,3% — «Батькивщину» Юлии Тимошенко.

Парламентский рейтинг других партий составил менее 5%, необходимых для прохождения в Раду. Среди них в том числе партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (4,9%).

Опрос проводился с 8 по 15 июля 2019 года во всех областях Украины, в ходе исследования были опрошены 2004 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Изначально выборы в Верховную раду должны были состоятся в октябре, однако в мае новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.