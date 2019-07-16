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Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,74%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Политика ,  
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СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Руководитель спецслужбы Иван Баканов заверил, что СБУ очень хорошо подготовилась к отражению возможных атак
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране. Об этом заявил на брифинге для журналистов врио главы СБУ Иван Баканов.

«По состоянию на данный момент — нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, были ли выявлены попытки вмешательства. Баканов также рассказал, что специалисты его ведомства проводили специальные учения по защите «критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии».

«Так что я заверяю вас, что если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены и сможем вполне эффективно им противостоять», — отметил он.

Украина регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в политическую жизнь, так, еще летом 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявлял, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию «через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак, для того чтобы сорвать выборы».

В начале 2019 года о планах российского вмешательства в выборы на Украине заявляла и СБУ. В частности, заместитель главы спецслужбы Виктор Кононенко говорил тогда, что план вмешательства состоял в создании так называемых избирательных пирамид и масштабном подкупе избирателей.

В марте 2019 года украинские спецслужбы рассказывали, что одна из схем Москвы заключается в «скупке и вывозе» с территории Крыма на материковую Украину документов украинского образца, которые жителям полуострова выдали еще до марта 2014 года, и «обеспечение массового «правильного» голосования трудовых мигрантов».

В преддверии выборов Украина также заявляла о совместных учениях с ЕС по «отражению российских кибератак».

Авторы: Артём Губенко, Евгений Калюков
Теги: СБУ, вмешательство России, парламентские выборы
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