СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Руководитель спецслужбы Иван Баканов заверил, что СБУ очень хорошо подготовилась к отражению возможных атак

Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране. Об этом заявил на брифинге для журналистов врио главы СБУ Иван Баканов.

«По состоянию на данный момент — нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, были ли выявлены попытки вмешательства. Баканов также рассказал, что специалисты его ведомства проводили специальные учения по защите «критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии».

«Так что я заверяю вас, что если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены и сможем вполне эффективно им противостоять», — отметил он.

Украина регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в политическую жизнь, так, еще летом 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявлял, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию «через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак, для того чтобы сорвать выборы».

В начале 2019 года о планах российского вмешательства в выборы на Украине заявляла и СБУ. В частности, заместитель главы спецслужбы Виктор Кононенко говорил тогда, что план вмешательства состоял в создании так называемых избирательных пирамид и масштабном подкупе избирателей.