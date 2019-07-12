Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

За проведением досрочных парламентских выборов на Украине, согласно решению местной ЦИК, будут наблюдать 1413 представителей иностранных государств. Россиян среди них нет. Им украинские власти снова отказали в регистрации

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Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ЦИК в Facebook.

Всего, по информации комиссии, за ходом голосования будут наблюдать 1413 представителей иностранных государств и международных организаций. Всем им украинский избирком предоставил официальную регистрацию. Среди них — наблюдатели от ЕС, Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), Иордании и Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Последняя делегация, согласно сообщению ЦИК, будет на выборах одной из наиболее многочисленных — 595 человек. Однако регистрацию, указали в комиссии, получили не все ее представители: киевские власти решили отказать в праве работать на выборах 17 наблюдателям от этой организации. Эти люди, пояснили в избиркоме, являются гражданами Российской Федерации. «В соответствии с требованиями закона «Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (документ также известен как закон о реинтеграции Донбасса. — РБК) [они] не могут быть официальными наблюдателями», — говорится в заявлении ЦИК.

Других пояснений по поводу этого решения в сообщении пресс-службы не приводится. Закон о реинтеграции Донбасса украинские власти приняли в начале прошлого года, в силу он вступил в феврале 2019-го. Непосредственно о наблюдателях в нем не говорится, однако указывается, что «порядок въезда и выезда лиц <...> в Донецкую и Луганскую области определяется кабинетом министров Украины». При этом командующий объединенных сил «в случае реальной угрозы жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения», имеет право ограничить их въезд в регион.