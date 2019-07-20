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США анонсировали операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

Американское Центральное командование разрабатывает международную операцию «Страж», чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь, в частности, идет о снижении напряженности в Ормузском проливе на фоне «последних событий» в регионе. Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на «сопровождение» при навигации и «пользоваться преимуществами» сотрудничества для взаимной координации.

Общество
На задержанном властями Ирана танкере были граждане России

Вечером 19 июля Иран, как первоначально сообщалось, задержал в Ормузском проливе два танкера — с британским (Stena Impero) и либерийским флагом, но принадлежащим британской компании. Впоследствии в Иране уточнили, что второе судно смогло продолжить движение — его экипажу было сделано предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы. МИД Британии предупредил Тегеран о «серьезных последствиях» инцидента, исключив военное вмешательство.

Как заявили РБК в компании-собственнике, на борту Stena Impero находятся россияне. По данным ТАСС, речь идет про трех человек.

Теги: Операция, Ближний Восток, навигация
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В Иране опровергли задержание танкера под либерийским флагом
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Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе
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