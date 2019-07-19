Захарова назвала позором продление ареста Вышинского до сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным решение киевского суда продлить арест журналисту Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Об этом она сообщила в Facebook.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала дипломат на своей странице в соцсети. На комментарий пользователя о том, что «люди будут сидеть в тюрьме, хотя можно провести обмен», Захарова ответила: «Тогда называйте Вышинского заложником, а не подсудимым».

В пятницу, 19 июля, суд в Киеве отказался освободить из-под ареста под личное поручительство руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Перерыв по его делу продлен до 16 сентября.

Руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского задержали 15 мая по подозрению в государственной измене. По мнению следствия, журналист участвовал в акциях в поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает.