Экс-владельцу Антипинского НПЗ предъявили обвинение

Бывшему основному акционеру Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрию Мазурову предъявили обвинение 18 июля, об этом сообщается в заявлении на сайте АО «Новый поток».

«Новый поток» считает действия в отношении бизнесмена необоснованными и рассматривает их как «попытку заставить его отказаться от борьбы за сохранение собственного бизнеса — крупнейшего в Российской Федерации частного нефтеперерабатывающего завода».

Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки. Сообщалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка и Антипинского НПЗ, который Мазуров строил в 2004–2019 годах, в основном на кредиты банка.

Сбербанк обвинил Мазурова и экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко в том, что Антипинский НПЗ заключал договоры на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, вследствие чего денежные средства выводились за рубеж. Мазуров заявлял, что руководство Сбербанка оказывает давление на следствие, и что он сам подвергался давлению со стороны кредитора по поводу контроля над НПЗ.