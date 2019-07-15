Мазуров во время заседания суда заявил о давлении на следствие

Бывший основной акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров на заседании суда по мере пресечения заявил, что Сбербанк — нынешний владелец завода — оказывал на него давление, а теперь давит на следствие. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как заявил Мазуров, на следствие давит руководство Сбербанка, которое пытается выставить его «похитителем» одной отдельной кредитной линии. «[Это] смешно на фоне кредитов на $3 млрд, которые обслуживались и погашались за последние 15 лет», — отметил предприниматель.

Он добавил, что также подвергся давлению Сбербанка в вопросе контроля над заводом и «пошел навстречу», пустив большинство представителей Сбербанка в совет директоров. «Сами понимаете, если бы я хотел скрыться, я бы уже скрылся, но тем не менее оказывал помощь всем лицам, которые разбираются со случившимся», — заключил Мазуров.

По мнению Мазурова, о мошенничестве по той статье, по которой возбуждено дело, не может быть и речи, так как в НПЗ достаточно активов на балансе. «Если запустить добычу на месторождениях в Оренбургской области, принадлежащих Антипинскому заводу, — все кредиты будут выплачиваться», — сказал бизнесмен.

Мазуров был задержан 13 июля в Шереметьево в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он передал контроль над НПЗ основному кредитору завода — Сбербанку — осенью 2018 года. Теперь банк считает, что Мазуров совершал «многочисленные незаконные действия» и, в частности, не вернул кредит на $29 млн. Кроме того, как считает следствие, бизнесмен, возглавляя завод, якобы без ведома Сбербанка привлек под поручительство завода кредиты на сумму около $1 млрд.

Предприниматель считает обвинение «фарсом» и настаивает, что привлек $650 млн, чтобы любыми путями достроить завод» в условиях резкого падения цен на нефть в 2014–2016 годах. По итогам суда Мазурова отправили в СИЗО.