Путин второй раз приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Путин второй раз приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин приедет в Иркутскую область, которая серьезно пострадала от наводнения, чтобы проверить, как ликвидируются последствия затопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства приедет в регион 19 июля. Он осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Кроме того, Путин примет участие в совещании по вопросу принятия мер по ликвидации последствий наводнения. Также на совещании будут присутствовать члены правительства, руководители различных ведомств и главы муниципальных образований.

Этот визит в Иркутскую область станет вторым для президента за последний месяц. 30 июня он уже приезжал в Братск, где провел совещание по ситуации в подтопленных районах. Помимо этого он подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка.