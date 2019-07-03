Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент Владимир Путин начал совещание с членами кабмина, которое было посвящено нацпроектам, с обсуждения ситуации в Приангарье, где произошло наводнение, передает ТАСС.

«После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня я их все оформил в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом», — заявил президент.

Он предложил главе МЧС Евгению Зиничеву отчитаться о ситуации. Зиничев подтвердил, что в результате паводка погибли 20 человек, 15 пропали без вести, 1,4 тыс. человек пострадали. На ликвидацию чрезвычайной ситуации отправились 2,8 тыс. человек, привлечены силы полиции, армии и Росгвардии.

Причиной паводка в Иркутской области и отдельных районах Красноярского края, начавшегося на прошлой неделе, стали сильные дожди и повышение уровня воды в реках. В зоне затопления находятся порядка 8 тыс. человек.