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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент Владимир Путин начал совещание с членами кабмина, которое было посвящено нацпроектам, с обсуждения ситуации в Приангарье, где произошло наводнение, передает ТАСС.

«После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня я их все оформил в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом», — заявил президент.

Он предложил главе МЧС Евгению Зиничеву отчитаться о ситуации. Зиничев подтвердил, что в результате паводка погибли 20 человек, 15 пропали без вести, 1,4 тыс. человек пострадали. На ликвидацию чрезвычайной ситуации отправились 2,8 тыс. человек, привлечены силы полиции, армии и Росгвардии.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Причиной паводка в Иркутской области и отдельных районах Красноярского края, начавшегося на прошлой неделе, стали сильные дожди и повышение уровня воды в реках. В зоне затопления находятся порядка 8 тыс. человек.

Теги: Владимир Путин, паводок, Наводнение, Иркутская область
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