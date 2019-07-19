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В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за задержку багажа

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, который ужесточает ответственность авиакомпаний перед клиентами. Они предусматривают введение штрафов за длительную задержку багажа или рейса, сообщают «Известия», ознакомившиеся с документом.

По данным издания, компании могут обязать платить неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев отметил, что штрафы могут вырасти до 250 руб. за час. В настоящее время размер выплат привязан к минимальному размеру оплаты труда и составляет 25 руб.

Общество
Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

Депутат отметил, что компенсации будут особенно актуальны в ситуациях, когда пассажиры ждут свой багаж «сутки напролет». По его мнению, штрафы будут стимулировать авиакомпании работать лучше. При этом в Минтрансе «Известиям» заявили, что подобные поправки могут привести к заметному повышению стоимости перевозки для пассажиров.

В конце мая пассажиры московского аэропорта Шереметьево пожаловались на задержки в выдаче багажа. В конце июня у воздушной гавани вновь возникли проблемы с обработкой вещей. В результате скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа. В аэропорту начали внутреннюю проверку. Оценку ситуации также проводит Генпрокуратура.

Теги: Госдума, авиакомпании, штрафы, задержка
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