СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Как отметили в комиссии, в СПЧ поступили обращения граждан, в которых говорилось, что их подписи в поддержку конкретных кандидатов были признаны недействительными. В совете считают, что подобное является игнорированием воли тысяч избирателей, которые выразили согласие с регистрацией определенных лиц в качестве кандидатов.

В связи с этим СЧП призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов, сдавших надлежащее количество подписей. «Только такое решение представляется справедливым», — заключили в совете.

Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля. По итогам процедуры проверки подписей избирательная комиссия Москвы признала недействительными 11,4% подписей в поддержку Ильи Яшина — главы совета депутатов Красносельского округа Москвы. Также не были зарегистрированы бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также бывший глава «Яблока» Сергей Митрохин и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов.