Избирком нашел больше допустимого процента брака в подписях за Яшина

Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин заявил, что по итогам проверки избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку его кандидатуры для выдвижения в Мосгордуму, написал депутат на своей странице в Facebook.

Максимально допустимое количество брака составляет 10%. Политик сообщил, что большинство подписей забраковали с помощью базы МВД, благодаря которой установили некорректные данные избирателей. Он назвал это «абсолютным мошенничеством», так как не было возможности контролировать проверку данных по базе, и она прошла тайно.

Яшин добавил, что его штаб предоставил копии паспортов тех, кого не нашли в базе. Однако, по его словам, они были проигнорированы.

Он отметил, что часть подписей заблокировали графологи, которые установили, что сборщик ставил дату подписи за избирателя. При этом депутат рассказал, что претензии коснулись и тех документов, которые он заполнял лично. Яшин добавил, что «мертвых душ» в собранных подписях не нашли.