Адвокат заявил о предъявлении обвинений экс-главе волгоградского СКР

Бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлено обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на его адвоката Владимира Семенцова.

Музраева обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия).

«Это дежурное формальное обвинение. Оно абсолютно бездоказательно, но детали я разглашать не могу», — пояснил Семенцов. По его словам, вину Музраев категорически отрицает в отсутствие объективных доказательств.

Возглавлявший с 2011 года региональное управление СК генерал-лейтенант Михаил Музраев был задержан 10 июня. Его обвиняют в причастности к делу о покушении на губернатора области Андрея Бочарова. 11 июня его отправили в СИЗО до 10 августа.

По данным следствия, в ноябре 2016 года пятеро злоумышленников проникли в дом Бочарова в Тракторозаводском районе города. Один из них пытался поджечь стену легковоспламеняющейся жидкостью.