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Экс-главу волгоградского СКР задержали по делу о покушении на губернатора
Подробностей задержания правоохранители не раскрыли, но, как уточняют местные волгоградские СМИ, речь идет о Михаиле Музраеве, который руководил волгоградским следственным управлением СКР с 2007 по 2018 год
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора региона. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Никаких подробностей задержания следователи не привели, однако местное издание «Волжский блокнот» уточняет, что речь идет о Михаиле Музраеве, который с 2007 по конец 2018 года проработал на посту руководителя областного главка следственного ведомства. По данным портала, у него и его бывшего заместителя Армена Енокяна прошли обыски по делу о хищении средств из бюджета.

Также о том, что правоохранители задержали Музраева, сообщает волгоградский сайт v1.ru. Тем не менее издание указывает, что экс-руководитель СКР по области задержан по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Покушение на него произошло в ночь на 16 ноября 2016 года. Тогда злоумышленники проникли на территорию его частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда и попытались поджечь его дом. По факту случившегося были заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).

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В конце мая этого года по делу о покушении силовики задержали в Москве криминального авторитета Евгения Ремезова. Именно его подозревают в покушении на Андрея Бочарова.

Автор: Анна Трунина
Теги: Волгоградская область, покушение, Губернатор, Следственный комитет
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