Задержанного экс-главу волгоградского СКР проверят на другие преступления

Следствие проверит бывшего главу управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, на причастность к другим преступлениям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета (СК).

В СК заявили, что следователи будут устанавливать «роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта», но также проверят «его возможную причастность к иным эпизодам преступной деятельности».

Возглавлявший с 2011 года региональное управление СК генерал-лейтенант Михаил Музраев был задержан 10 июня. Его обвиняют в причастности к делу о покушении на губернатора области Андрея Бочарова. Задержание генерала его коллеги провели совместно с ФСБ, уточнила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, в ноябре 2016 года пятеро злоумышленников проникли в дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Тракторозаводском районе города. Один из них пытался поджечь стену здания легковоспламеняющейся жидкостью.