Экс-главу волгоградского СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора

Михаил Музраев был задержан вместе с местным предпринимателем. По версии следствия, они в составе преступной группы, которую возглавлял бывший арендатор рынка, подожгли дом губернатора Андрея Бочарова

Михаил Музраев (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

По решению Лефортовского суда Москвы, бывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), арестован до 10 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Музраев проходит по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Сообщалось, что помимо Музраева был задержан и волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

По факту поджога сначала было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Следователи установили, что лидером организованной преступной группы был экс-арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что показания на Музраева дал именно Ремезов. Он сообщил, что экс-руководитель СК оказывал за взятки покровительство криминальной группе.

Музраев — почетный работник СК и Генпрокуратуры, награжден в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».