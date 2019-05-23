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СК заявил о поимке организатора покушения на волгоградского губернатора
ФСБ и Следственный комитет задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году
Фото: СК РФ

В Москве силовики задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, который подозревается в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в 2003 году на тот момент предприниматель, которого в узких кругах считали «криминальным авторитетом», Ремезов, на выгодных условиях заключил в Волгограде договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном рынке города. Торговые площадки он, в свою очередь, сдавал в субаренду частным торговцам, от чего получал «взамен колоссальную прибыль», подчеркнули в СКР.

Глава региона тогда для восполнения бюджета пошел на различные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, которые были переданы предпринимателям и юрлицам.

«Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам — членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы России, тем самым создавая алиби, на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении следователей.

Общество
Неизвестный пытался поджечь дом губернатора Волгоградской области

В итоге в ноябре 2016 года на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда, которое находилось в пользовании у губернатора и членов его семьи, проникли несколько неизвестных, которые попытались поджечь одну из стен дома.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).

В ближайшее время Ремезова конвоируют в Волгоград для проведения следственных действий. В СКР добавили, что один из его сообщников два года назад уехал в США, где в настоящее время отбывает наказание за совершенное там преступление. Еще два члена преступной группы из этого дела уже отбывают наказание в колониях за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену, которое они совершили также по распоряжению Ремезова.

Андрей Бочаров возглавляет Волгоградскую область с сентября 2014 года. Сам он в результате попытки покушения не пострадал. Как сообщало в 2016 году местное издание «Волгоградский репортер», нападавшие бросили бутылку с зажигательной смесью в окно одного из коттеджей, но промахнулись, в результате чего бутылка ударилась о стену, а огонь почти сразу потух.

Автор: Анна Трунина
Теги: Москва, криминальный авторитет
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