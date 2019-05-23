СК заявил о поимке организатора покушения на волгоградского губернатора

ФСБ и Следственный комитет задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году

Фото: СК РФ

В Москве силовики задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, который подозревается в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в 2003 году на тот момент предприниматель, которого в узких кругах считали «криминальным авторитетом», Ремезов, на выгодных условиях заключил в Волгограде договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном рынке города. Торговые площадки он, в свою очередь, сдавал в субаренду частным торговцам, от чего получал «взамен колоссальную прибыль», подчеркнули в СКР.

Глава региона тогда для восполнения бюджета пошел на различные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, которые были переданы предпринимателям и юрлицам.

«Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам — членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы России, тем самым создавая алиби, на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении следователей.