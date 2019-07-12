Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса

Сбой в работе Twitter произошел из-за «изменения настроек внутренней конфигурации», говорится в сообщении сервиса.

Дополнительные подробности инцидента не приводятся. В официальном аккаунте Twitter после возобновление работы сервиса появилось сообщение «скучали по нам?» (miss us?).

Глобальный сбой в работе Twitter был зафиксирован вечером в четверг, 11 июля. Пользователи по всему миру, в том числе из Великобритании, Италии, Испании, США и Японии, не могли зайти на сайт сервиса.