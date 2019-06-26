Трамп обвинил Twitter в предвзятости по отношению к республиканцам

Трамп обвинил Twitter в предвзятости по отношению к республиканцам

Президент Трамп заявил, что Twitter и Facebook должны быть привлечены к суду за предполагаемую предвзятость по отношению к республиканцам. Об этом сообщает Fox Business Network.

«Эти люди — абсолютно предвзятые демократы. Если бы завтра я объявил, что стану хорошим либеральным демократом, я бы набрал в пять раз больше последователей», — добавил Трамп.

Республиканцы, в частности сенатор Тед Круз, обвиняют Google и Facebook в пессимизировании консервативного контента, что, по их словам, нарушает свободу слова. По мнению демократов, сайты являются частными компаниями и имеют право регулировать информацию, которая на них появляется.

Глава Белого дома также обвинил Twitter в создании препятствий для подписчиков, которые хотят стать читателями его микроблога.

«Многие люди приходят ко мне со словами: «Сэр, я не могу подписаться на вас». Из-за политики Twitter мне становится намного сложнее донести свою мысль», — сказал Трамп.