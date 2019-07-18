Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома

Жительница Москвы 20-летняя Заира Сугаипова опровергла информацию о том, что ее родители насильно увезли ее из Москвы в Чечню для того, чтобы выдать замуж. Об этом она сообщила в эфире местного телеканала «Грозный».

«Меня не нужно защищать, хочу сказать, чтобы оставили нас в покое», — заявила Сугаипова в ходе беседы с участием ее матери Макки Сугаиповой, пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова и помощника главы республики по СМИ Ахмеда Дудаева, которая состоялась в одном из грозненских кафе.

По словам девушки, вся история началась после того, как она подписалась на группу в одной из социальных сетей, посвященную правам женщин на Кавказе, где администраторы рассказывали о девушках, чьи права ущемляются в республике. «Я вовлеклась в обсуждения, делилась своими мыслями. Там было много фейковых страниц под разными именами девушек, много историй, мне было всех жалко. Сейчас мне кажется, эта группа была провокационной», — отметила Сугаипова.

Девушка призналась, что сбежала в центр помощи «Китеж» в Москве, предназначенный для женщин, пострадавших от семейного насилия из-за проблем с учебой. Сугаипова отметила, что нашла адрес учреждения в той же группе. «Я была расстроена, были проблемы в университете... Это не было заранее спланировано, это было сделано на эмоциях, спонтанно. Мне внушили, что родители — враги», — сказала Заира.

В репортаже отмечается, что история о девушке, насильно вывезенной в Чечню, послужила «для псевдоправозащитников возможностью в очередной раз опорочить регион». Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров, комментируя данную историю, назвал домыслом информацию о насильственном вывозе девушки в республику для замужества.

Поводом для разбирательства истории послужило расследование активистки Дарьи Серенко, опубликованное в издании «Медиазона». Девушка рассказала, что родители Сугаиповой вывезли ее насильно из Москвы в Чечню и планировали выдать там насильно замуж.

Пресс-секретарь организации «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщала РБК, что о проблемах у девушки правозащитники узнали от ее подруги. Та утверждала, что родственники удерживали уроженку Чечни в квартире и не отдавали ей документы.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов сообщал РБК, что появившаяся информация является вбросом. Он также указывал, что в республике нет мужчин, которые согласились бы жениться на девушке против его воли.