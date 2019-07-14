Правозащитники узнали о насильном вывозе девушки в Чечню ради замужества

Родители насильно увезли из Москвы в Чечню 20- летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж. Сначала она сбежала из дома и обратилась в женский центр, однако вернулась к родителям, предположительно, из-за угроз ее молодому человеку

Родители насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, сбежавшую из дома из-за принуждения к замужеству, пишет «Медиазона» со ссылкой на активистку Дарью Серенко.

По ее словам, девушка жила в Москве с родителями, но отец грозился увезти ее в Чечню и там выдать замуж. 5 июля она пришла в женский кризисный центр «Китеж», но пробыла там только пять дней, после чего пропала, оставив деньги и документы. 12 июля девушке удалось связаться с подругой и сообщить ей номер рейса, вылетающего в Чечню.

Она рассказала, что ее накачивали лекарствами, в том числе фенибутом, рассказала Серенко. Активистка также сообщила, что в Москве у девушки был молодой человек, и ее родители об этом узнали. По ее словам, в настоящий момент ему поступают угрозы.

Активисты обратились в полицию, однако родители заявили сотрудникам правоохранительных органов, что все в порядке.