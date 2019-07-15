В Чечне заявили об отсутствии желающих жениться против чужой воли

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов прокомментировал РБК информацию о том, что 20-летнюю девушку насильно вывезли из Москвы на территорию республики, чтобы выдать замуж. По его словам, в республиканские правоохранительные органы никто не обращался.

«Нам неизвестно о какой девушке идет речь <...> Полиция в аэропорту не зафиксировала никаких пассажиров, которые могли быть в подавленном состоянии и имели признаки морально-психологического воздействия», — сказал он.

Каримов отметил, что появившаяся информация является вбросом, а если что-то подобное и имело место, то необходимо незамедлительно подать заявление в полицию или иные органы с указанием данных человека, места происшествия и прочих подробностей.

При этом пресс-секретарь главы Чечни добавил, что на территории республики нет мужчин, «которые согласятся жениться на девушке, которую за него выдают против ее воли». «Происходящее есть не что иное, как очередная бессовестная информационная кампания с целью очернения республики и ее действительности», — заключил Каримов.