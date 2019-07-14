В Чечне сочли домыслом данные о насильственном вывозе невесты из Москвы

В Чечне сочли домыслом данные о насильственном вывозе невесты из Москвы

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров пообещал разобраться в ситуации с информацией о насильственном вывозе москвички к жениху в Республику. Об этом он заявил в эфире радио «Говорит Москва».

Умаров выразил уверенность в том, что информация о похищении — домысел. «Никакого насилия в Чеченской Республике нет, тем более, в отношении девушек, которые не хотят за кого-то выходить замуж», — добавил он.

По словам министра, в Чечне нет средневековых проявлений.

Ранее 14 июля интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на активистку Дарью Серенко сообщило, что родители насильно увезли 20-летнюю девушку из Москвы в Чечню, чтобы выдать ее замуж.

