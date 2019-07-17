В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Речь идет о бывшем региональном министре строительства и ЖКХ, исполняющем обязанности министра, главе Астраханского сельсовета, экс-главе Наримановского района, а также двух предпринимателях.

Ведомство отмечает, что по местам жительства подозреваемых и на местах их работы прошли обыски.

Утром 17 июля региональное управление СК сообщило, что в Астраханской области возбудили 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий против руководства министерства ЖКХ. По версии следствия, и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский и двое экс-министров с 2015 года предоставляли бюджетные средства некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона СК оценил в 47 млн руб.