В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,91 -0,13 EUR Бирж. 70,53 -0,13 Brent 64,76 -2,85% USD Нал. 63,28 62,59 EUR Нал. 71,03 70,22 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1212 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 456,30 +65,30 IMOEX 2 723,78 -1,16% RTSI 1 363,88 -1,32% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
PayPal $129 (+7,35%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
PayPal $129 (+7,35%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
Управление в четыре руки: как руководителю выстроить работу с ассистентом Pro, 12:07 Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем Политика, 12:02 На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды Политика, 11:57 Роспотребнадзор назвал предварительную причину отравления детей в Крыму Общество, 11:56 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 11:54 Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg Бизнес, 11:53 Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу Бизнес, 11:48 В Астрахани задержали и.о. главы регионального минстроя Общество, 11:46 Британская журналистка — о смешном Гоголе и серьезном Тарковском Стиль, 11:43 В Жуковском приземлился Ил-76 со сработавшим датчиком неисправности Общество, 11:38 В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ Общество, 11:34 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 11:24 Роспотребнадзор напомнил об основной причине онкологических заболеваний Общество, 11:22 Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов Общество, 11:20
Общество ,  
0 
В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ

В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел против и.о. министра строительства и ЖКХ, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.

Согласно сообщению, дела заведены по ст. 159 и ст. 286 УК России (мошенничество, превышение должностных полномочий).

Так, по версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, предоставляли денежные средства из бюджета региона некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.

Дела были возбуждены после проверки Генпрокуратуры, инициированной главой региона Игорем Бабушкиным. «Губернатор Игорь Бабушкин выступил инициатором обращения в Генеральную прокуратуру для проведения соответствующих мероприятий. Он вместе с замгенпрокурора Кикотем участвовал в рейдах в эти дни», — говорит источник РБК, близкий к руководству Астраханской области.

Бабушкин 13 июля в интервью РБК сообщал, что 80% зданий исторического центра города были признаны ветхими. «Порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — это объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию», — говорил он.

Политика
Игорь Бабушкин — РБК: «Главная достопримечательность Астрахани — рыбалка»

Теги: Астраханская область, уголовные дела, чиновники
Материалы по теме
СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб.
Общество
Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter