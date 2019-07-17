В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ

В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел против и.о. министра строительства и ЖКХ, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.

Согласно сообщению, дела заведены по ст. 159 и ст. 286 УК России (мошенничество, превышение должностных полномочий).

Так, по версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, предоставляли денежные средства из бюджета региона некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.

Дела были возбуждены после проверки Генпрокуратуры, инициированной главой региона Игорем Бабушкиным. «Губернатор Игорь Бабушкин выступил инициатором обращения в Генеральную прокуратуру для проведения соответствующих мероприятий. Он вместе с замгенпрокурора Кикотем участвовал в рейдах в эти дни», — говорит источник РБК, близкий к руководству Астраханской области.

Бабушкин 13 июля в интервью РБК сообщал, что 80% зданий исторического центра города были признаны ветхими. «Порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — это объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию», — говорил он.