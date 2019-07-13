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Власти признали ветхими 80% зданий центра Астрахани

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин заявил в интервью РБК о проблеме с реконструкцией исторического центра региональной столицы.

«Порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — это объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию», — сказал он.

По словам Бабушкина, «в абсолютном большинстве своем [объекты культурного наследия в историческом центре города] находятся в ветхом состоянии». «Это не может не вызывать обеспокоенности», — отметил он. В частности, в ветхом состоянии находится объект культурного наследия федерального значения — комплекс зданий пороховых складов XVIII века.

Астраханский кремль находится в процессе реставрации. «В настоящее время завершается реставрация комплекса Троицкого собора. Выполнены работы по усилению фундаментов и несущих конструкций, частично отреставрированы фасады и кровли», — отметил врио губернатора, выразив надежду на то, что последний этап реставрационных работ на объектах Астраханского кремля завершится к 2021 году. «Следующий памятник истории и культуры, заявку на финансирование реставрации которого мы подаем, — храм Святого Владимира 1888 года постройки», — добавил Бабушкин.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Астраханская область, Игорь Бабушкин, ветхое жилье
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