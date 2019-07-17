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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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В Астрахани задержали и.о. главы регионального минстроя

И.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского задержали. Об этом РБК сообщили в управлении Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе.

«Он задержан», — подтвердили информацию в прокуратуре.

Ранее о задержании Олега Гужвинского сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Астраханской области.

Тем не менее, в приемной областного ведомства опровергли РБК данную информацию, заявив, что Гужвинский «сидит у себя в кабинете на своем рабочем месте».

Как сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления СКР Андрей Хегай, «СК возбудило уголовные дела в отношении как действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, так и в отношении двух бывших министров, а также одного бывшего первого замминистра» и других чиновников.

На сайте областного СУСК России, говорится, что дела заведены по ст. 159 и ст. 286 УК России (мошенничество, превышение должностных полномочий).

Следователи полагают, что с 2015 года Гужвинский и двое экс-министров строительства и ЖКХ превышали свои полномочия и предоставляли бюджетные средства некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил 47 млн руб.

РБК также направил запрос в пресс службу правительства региона.

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Теги: Минстрой, Астраханская область, задержание, Министр, опровержение, новости РБК
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