В Астрахани задержали и.о. главы регионального минстроя

И.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского задержали. Об этом РБК сообщили в управлении Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе.

«Он задержан», — подтвердили информацию в прокуратуре.

Ранее о задержании Олега Гужвинского сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Астраханской области.

Тем не менее, в приемной областного ведомства опровергли РБК данную информацию, заявив, что Гужвинский «сидит у себя в кабинете на своем рабочем месте».

Как сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления СКР Андрей Хегай, «СК возбудило уголовные дела в отношении как действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, так и в отношении двух бывших министров, а также одного бывшего первого замминистра» и других чиновников.